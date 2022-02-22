Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe’nin farklı mahallelerinde farklı tarihlerde asansör ana kartlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bu kapsamında 6 adet hırsızlık suçunun işlendiğini belirleyen ekipler, olayların aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanması amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı.

İncelemeler sonucunda, olay yerine araçla gelerek aracı olay mahalline yakın bir yere park eden ve olay sonrası araçla uzaklaşan şüpheli şahsın 44 yaşındaki S.M. olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında, şüpheli şahsın kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kameraları incelendi. Tespitler neticesinde adresi belirlenen S.M. isimli şüpheli yakalandı.