Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Önce sattı sonra çaldı sonra yine sattı... Hırsız asansörcü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Maltepe'de bir asansörcü, asansörünü yaptığı apartmanlara tekrar giderek asansörlerin 20 bin lira değerindeki ana kartları çaldı. Daha sonra kartları apartmanlara tekrar satan hırsız yakalandı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe’nin farklı mahallelerinde farklı tarihlerde asansör ana kartlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bu kapsamında 6 adet hırsızlık suçunun işlendiğini belirleyen ekipler, olayların aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanması amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı.
İncelemeler sonucunda, olay yerine araçla gelerek aracı olay mahalline yakın bir yere park eden ve olay sonrası araçla uzaklaşan şüpheli şahsın 44 yaşındaki S.M. olduğu tespit edildi.
Çalışmaların devamında, şüpheli şahsın kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kameraları incelendi. Tespitler neticesinde adresi belirlenen S.M. isimli şüpheli yakalandı.
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