Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 2 hükümlü yakalandı
Antalya'da hakkında 34 yıl 2 ay ve 15 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında, "hırsızlık" suçundan 34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan S.Y. ile aynı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan S.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Haberler
- 20:33
- 20:15
- 19:52
- 19:57
- 20:25
Sıradaki Haber
Antalya-Kaş kara yolu tek şeride düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz