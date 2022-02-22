Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya-Kaş kara yolu tek şeride düştü
[Fotoğraf: AA]
Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Ağullu Mahallesi Ambarlar mezarlığı mevkisinde yağış nedeniyle yamaçtan kopan yaklaşık 40 tonluk kaya parçası Antalya-Kaş karayoluna sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri, kaya parçasını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.
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