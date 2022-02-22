İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.K'nin elinde tarihi eser olduğu, bunları kendisine ve kardeşine ait ikametlerde sakladığı, yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.,

Talas ve Melikgazi ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, evlerden birinde buzdolabında, tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemlerine ait 688 sikke ile kalem tabanca ve tabancaya ait 71 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler Ö.K. ve K.D. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Firari R.D'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.