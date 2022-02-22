Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Mardin merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ soruşturması kapsamında Mardin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Mardin Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
47 yıldır kan veren bağışçıya madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz