Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma sonrası bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve araçlardaki aramalarda, 32,86 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde aparatı ve samuray kılıcı ele geçirildi.
Şüpheliler İ.K., H.K. ve E.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Narkotik Uyuşturucu
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