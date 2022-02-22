Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da ruhsatsız 60 av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta ruhsatsız 60 av tüfeği bulundu.
Van'da Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmalar neticesinde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 60 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 77 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Silah Kaçakçılığı Van
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