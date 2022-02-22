Gaziantep'de emniyet ekipleri farklı tarihlerde 14 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 22 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 22 şüpheli, çeşitli adreslerde suçüstü yakalandı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 kişiden 7'si tutuklandı.

Zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla, 10'u ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.