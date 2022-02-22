Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.A, B.U, M.A ve A.U'yu yakaladı.
FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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