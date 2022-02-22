Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'd, jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Samandağ ve Hassa ilçelerinde operasyon yaptı.
Operasyonda, 1200 paket kaçak sigara ile 380 kilogram tütün ele geçirildi.
Şüpheliler B.O, H.S.Y. ve M.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
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