Türkiye ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen uçak seferleriyle İstanbul'a gelen Ukraynalı yolcular, ülkelerindeki son durumu anlattı.

Başkent Kiev'de yaşayan halkın korku içerisinde gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen yolcular, ülkede savaş korkusunun gün geçtikçe arttığını aktardı.

"İnsanlar evlerini ve arabalarını satmaya başladı"

Başkent Kiev'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna adlı yolcu, 14 Şubat tarihinden itibaren şehrin boşalmaya başladığını dile getirerek, "Kiev'de yaşayanlar kötü şeylerin olmasını bekliyor. Bu nedenle Liviv gibi diğer şehirlere, ülkenin batı taraflarına doğru taşınmaya başladılar. Bütün bu dedikodular ve yaşananlar insanlarını ruh halini etkiliyor. İnsanlar arabalarını, dairelerini satıp paraya çevirmeye çalışıyorlar. Bankalardan paralarını çekiyorlar. Çünkü bankaların para çekmeye limit koymalarından korkuyorlar. Özel arabası olanlar çok korkmuyor çünkü bir şey olursa gidecekleri bir araçları var. Arabası olmayanlar ise akrabalarının yanına gidiyor. Bir şey olursa akrabaları ile beraber Kiev dışına çıkmaya çalışacaklar" dedi.

"Savaş istemiyoruz"

Ailesiyle birlikte İstanbul'a iş için gelen Margarita Piven ise, "Durum kötü ve gittikçe kötüleşiyor. Biz Kiev'den ayrıldığımızda durum sakindi. Dua ediyoruz. Birkaç güne döneceğiz. İnsanlarımızı destekleyeceğiz. Savaş istemiyoruz ve olmasını beklemiyoruz" açıklamasını yaptı.