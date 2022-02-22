Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su ile dereler taştı.

Sokak ve caddeler dereye döndü. Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu toprak kayması ve suyla baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Tehlike oluşmaması için bazı sokaklarda enerji nakil hatlarındaki akım kesildi. İçmeler Mahallesi Asparan mevkiinde 1 apart otel ile 5 evde su baskını yaşandı.

Sel suları nedeniyle sürüklenip, birbirine çarpan 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.