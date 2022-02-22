Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karabük'te heyelan: 19 ev boşaltıldı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası tahliye edilen ev sayısı 19'a yükseldi. Can ve mal kaybının olmadığı bölgede ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi, çökme ve yarıklar oluştu, risk altında bulunan evler tahliye edildi.
Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Çökme ve yarıkların oluştuğu alanlarda bazı evlerin çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirlendi. 19 ev için tahliye kararı alındı.
Evlerinden tahliye edilenler ihtiyaçlarını yanlarına alarak yakınlarının yanına gitti.
Mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.
Bölgede AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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