Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu madde satış ve ticaretinin önlenmesi amacıyla denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.
İlçede son bir haftada uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Mardin Narkotik Uyuşturucu
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