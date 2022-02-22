Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 65 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde hediyelik eşya satan iş yerinde ele geçirilen yaklaşık 65 ton gümrük kaçağı tütüne el konuldu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri, müzik aletleriyle hediyelik eşya satışı yapılan iş yerinde, kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarını aldı.
İş yerinin yanı sıra bir evle depo ve araçta yapılan aramada, 64,6 ton kıyılmış gümrük kaçağı tütün, 465 bin 200 boş makaron, 17 bin 840 bandrolsüz doldurulmuş makaron, pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirdi.
Etiketler: Kaçakçılık Konya
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