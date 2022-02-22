Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklulara organizatörlük yapan bir kişi ise gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede E.S. idaresindeki ticari takside 8 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.S. gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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