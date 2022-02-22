Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İsmail Şehitoğlu idaresindeki otomobil, Siirt-Eruh kara yolu Sağırsu köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Mustafa ve Metin Şehitoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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