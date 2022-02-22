Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'da yaklaşık 25 metreden deniz kenarına yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Bozkurt Özgür Sergin yönetimindeki otomobil, yoldan çıkıp yaklaşık 25 metreden deniz kenarına yuvarlandı.
Takla atan otomobilin sürücüsü Özgür Sergin ile yanındaki Erkan Sergin ve Yaşar Çörekçi yaralandı.
Yaralılar çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar Çörekçi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Trafik Kazası
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