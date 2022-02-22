Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Emrehan Sarıköse sokaktan topladığı çöpleri, Bayram Ok'un kullandığı çöp aracına atarken düştü.

Aracın arka tekerleğinin altında kalan Sarıköse yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

''Ayağı kaydı yere düştü''

Aracın altından kurtarılan Sarıköse, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Sarıköse'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sarıköse ile aynı araçta çöp toplayan arkadaşı Kamil Tepegöz, "Birlikte çöp topluyorduk. Arkadaşım sağ tarafta, ben sol taraftaydım. Çöpü attı, ayağı kaydı yere düştü. Ayakları tekerleğin altında kaldı. Ben olayı çöpü attıktan sonra gördüm. Sonra hemen ambulansı aradım. Ambulans geldi, hastaneye kaldırdılar" dedi.