Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 122 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te 8 araçta 122 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı belirlenen 11 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Bitlis'te jandarma ekiplerince, 6-22 Şubat tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Jandarma sorumluluğundaki kontrol noktalarında yapılan uygulamalarda şehirlerarası taşımacılık yapan araçlarla yurda yasa dışı yollarla giren 122 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin üst aramasında, 3 sahte pasaport ve 14 sahte yol izin belgesi bulundu.
Organizatörlük yaptığı tespit edilen 11 şüpheli ile şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar hakkında adli işlem başlatıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler Sınır Güvenliği
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