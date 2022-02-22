Kars'ın Sarıkamış ilçesi, Rus mimarisi izlerini taşıyan eserlerle dikkat çekiyor.

Onlardan en bilineni, 130 yıllık Katherina Köşkü. Çivi çakılmadan yapılan ahşap köşk, şimdilerde harabe halde.

Turizme kazandırılacak

Tarihi köşkün turizme kazandırılması için harekete geçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı köşkü, restorasyon yapılması koşuluyla 49 yıllığına kiraladı.

Turizmci Turgut Torunoğulları, "Çok lüks özel odalar yapmayı planlıyoruz. Tabi bunu Kültür Bakanlığı ve yetkililer ile birlikte karar vererek yapacağız. Yanında da tabi 100 yataklı bir otel izni almışız" dedi.

Aslına uygun restore edilecek

"Restorasyon, köşkün ilk haline sadık kalınarak yapılacak" diyen Torunoğulları, şöyle devam etti:

"Köşkün ismi var ama kendisi çok yıpranmış. 1700, 1877 yılında yapılmış bir köşk. Şimdi araştırmalar içerisindeyiz. Onun fotoğraflarını bulacağız."

2 ayrı yapıdan oluşan köşk, yeni haliyle bölgedeki kış turizmine katkı sunacak.

