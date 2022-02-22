Gürsel Mahallesi'nde bir müzikhole giden Muammer Ö., kendisiyle fazla ilgilenilmediğini ve fazla hesap çıkarıldığını öne sürerek çalışanlarla tartıştı.

Müzikholden ayrıldıktan sonra sabah tekrar gelen Muammer Ö., yanında getirdiği pompalı tüfekle mekanı kurşunladı.

3-4 el ateş eden Muammer Ö., daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alındı

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Muammer Ö.'yü Nurtepe Mahallesi'nde bulunan işyerinde gözaltına aldı. Dükkanda yapılan aramada olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muammer Ö., "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.