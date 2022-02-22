Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pompalı tüfekle eğlence mekanını kurşunladı
İstanbul Kağıthane'de gittiği eğlence mekanında kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren kişi, pompalı tüfekle mekanı kurşunladı. O anlar kameraya yansıdı.
Gürsel Mahallesi'nde bir müzikhole giden Muammer Ö., kendisiyle fazla ilgilenilmediğini ve fazla hesap çıkarıldığını öne sürerek çalışanlarla tartıştı.
Müzikholden ayrıldıktan sonra sabah tekrar gelen Muammer Ö., yanında getirdiği pompalı tüfekle mekanı kurşunladı.
3-4 el ateş eden Muammer Ö., daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
Gözaltına alındı
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Muammer Ö.'yü Nurtepe Mahallesi'nde bulunan işyerinde gözaltına aldı. Dükkanda yapılan aramada olayda kullanılan silah da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muammer Ö., "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Polis
Son Haberler
- 14:25
- 14:24
- 14:20
- 14:20
- 14:28
Sıradaki Haber
Fazladan hemofili ilacı alıp sattılar: 13 milyon TL kamu zararı oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz