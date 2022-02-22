Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin SGK ile yaptığı koordineli çalışmayla 34 hemofili hastasının ilaç bedellerinin devlet tarafından karşılanmasını istismar ederek, kendileri için reçetelenen ilaçlarını fazladan yazdırıp, komisyonculara sattığı öğrenildi.

Fason ilaç şirketi çalışanlarının da bu ilaçları toplayarak, daha fazla ilaç satılmasını ve firmalarına kazanç sağladıkları tespit edildi.

Zarar 13 milyon lira

Fazla yazılan ve hastalar tarafından kullanılmayan ilaçlar nedeniyle 13 milyon TL kamu zararı oluştu. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası Ankara ve çevre illerde suç şebekesine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 34 hemofili hastası ve ilaç komisyoncusu, fason ilaç şirketi çalışanı ile sahibi dahil toplam 40 kişi gözaltına alındı.