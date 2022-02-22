Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sünnet Gölü'nde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu: İnceleme başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Bolu Sünnet Gölü'nün yüzeyindeki buzların erimesiyle çok sayıda balığın öldüğü görüldü. Kıyıya vuran balıklar için inceleme başlatıldı. Numune alınarak laboratuvara gönderildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Bolu Göynük'teki Sünnet Gölü buz tutmuştu.
Buzların erimeye başlamasıyla kıyıda çok sayıda balığın öldüğü görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Balıkların ölüm sebebinin belirlenmesi için ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.
Gölden ve ölü balıklardan numune alınarak analiz için laboratuvara gönderildi.
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