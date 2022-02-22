Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da istinat duvarı çöktü: Doğalgaz hattı zarar gördü
[Fotoğraf: DHA]
Esenler'de istinat duvarı ve yolun bir bölümü çöktü. Çökme sırasında doğalgaz hattı zarar gördü. Park halindeki araçlar inşaat alanına düşmekten kıl payı kurtuldu.
İstanbul'un Esenler ilçesinde site inşaatına ait istinat duvarı yolun bir bölümü ile birlikte çöktü. Çökme sırasında sokakta bulunan doğal gaz hattı da zarar gördü.
Yoldaki araçlar da inşaat alanına düşmekten metreler ile kurtuldu. Gaz sızıntısı olurken, gürültüyü duyan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Sokağa güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Ekipler gazı keserek sızıntıyı durdurdu.
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