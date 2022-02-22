Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da soba zehirlenmesi: 1 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Ankara’nın Çubuk ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Zehirlenen kişinin eşi hastanede tedavi altında.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Hüseyin Şan ve eşi Ayşe Şan'dan haber alamayan yakınları, gittikleri ikamette yaşlı çifti hareketsiz yerde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Hüseyin Şan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Baygın halde bulunan Ayşe Şan ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaşlı çiftçin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Ankara Soba Zehirlemesi
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