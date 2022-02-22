Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde apartman yangını: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Ekipler, evlerinde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı, ardından yangını söndürdü.
Yıldırım Mahallesi Güneş Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Binanın bodrum katında atıl durumda bulunan araç lastiklerinden çıkan dumanın etrafı sarması nedeniyle apartman sakinleri binayı terk edemedi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri biri çocuk 7 kişiyi tahliye etti.
Yangın, itfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından söndürüldü.
Tahliye edilen vatandaşlar, tedbir amaçlı Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Kırklareli Yangın İtfaiye
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