Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatalı U dönüşü kaza getirdi: O anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta, sürücüsünün hatalı U dönüşü yaptığı otomobil, seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki 2 kişiye çarptı. Yaşanan kaza kameraya da yansıdı.
Dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı otomobille bu sırada hızla gelen otomobil, çarpıştı.
Otomobil, yol kenarında çalışma yapan 2 kişiye vurdu. Savrulan 2 kişiden biri, yol kenarındaki inşaata düştü.
Yaralanan 2 kişiden birinin durumu ağır
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından mühendisleri hastaneye kaldırdı. İki yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı ise çevredeki benzin istasyonunun kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Polis
Sıradaki Haber
Katherina Köşkü aslına uygun restore edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz