Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'da bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 2 kilo 970 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeler mevkisinde durdurulan araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Araçta 2 kilo 970 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli İ.S. gözaltına alındı.
Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, uyuşturucu madde temin ettikleri iddiasıyla F.H, Ö.S, S.K. ve A.O'yu düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 14:25
- 14:24
- 14:20
- 14:20
- 14:28
Sıradaki Haber
Katherina Köşkü aslına uygun restore edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz