Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
Örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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