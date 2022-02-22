Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çatıdan düşen kar kütlesi 2 araca zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat’ta bir binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Erdoğan Akdağ Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda 2 otomobilde maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Yozgat
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