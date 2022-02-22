Kırklareli'nde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazıları şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yollarda su birikintileri oluştu

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de su birikintisi oluşabilecek caddelerde rögarları açtı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı iş yerlerini su bastı

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bahçelerine su doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Mahalleden geçen Kırklareli-Edirne karayolunun tek şeridi su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri de motopomp ve iş makineleri yardımı ile bölgede çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Metrekareye 50 kilograma yakın yağmur düştü"

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bölgede incelemede bulunarak, metrekareye 50 kilograma yakın yağmur düştüğünü söyledi.

Karahıdır Mahallesinde yağmur suyu kanallarında biriken çöpler nedeniyle ufak çaplı su taşkınları yaşandığını dile getiren Kesimoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en geniş altyapısı da olsa birdenbire çöker bu yağmura karşı. Umarız ve dileriz mevsim normallerine döneriz. Bir ay önce de saatte 90 kilometre hıza ulaşan bir fırtınayla mücadele ettik. Doğal afetleri birlik ve beraberlik içerisinde aşıyoruz ve aşacağız. Yağmurun ilk anlarından itibaren belediyemiz olarak araç, ekipman ve personel anlamında hazırlıklarımızı yapmıştık. Bütün emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Karahıdır Mahallemizin sakinlerine de geçmiş olsun diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Yağış perşembe gününe kadar devam edecek

Trakya için "sarı" uyarı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi ön görülüyor.