Zelenskiy, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Rusya Federasyonu bu kararla Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığa temel oluşturuyor.

- NATO'da olup olmadığımız fark etmez, silahlanma ve askeri konularda bize yardımcı olmanız lazım çünkü bizim askerimiz yarın sizin için de savaşacak.

"Bütün dünya için tehdit"

- Bugün sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıyadır.

- Bugün biz, Rusya'dan gelen tehdide karşı Avrupa ülkeleriyle birlikte olmalıyız. Bizim sınırımızda olan tehdit, bütün dünya için bir tehdittir.

[Grafik: TRT Haber]

- Biz Avrupa Birliği, NATO üyesi değiliz fakat burada şu an çok büyük bir kriz yaşanıyor. Yarın, Moldova, Estonya... herkes tehditle karşı karşıya olabilir.

"Ukraynalılar barış istiyor"

- Hiç kimse savaş istemiyor. Ukrayna'daki insanlar sadece barış istiyor ama biz her ihtimale hazırlıklı olmalıyız.

- Rusya'ya karşı yaptırımlar, Kuzey Akım 2'nin tamamen durdurulmasını içermelidir.