Filistin Kızılayı, "İsrail güçlerinin, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere yönelik saldırısında yaralanan 3 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı"nı açıkladı.

Açıklamaya göre, yaralıların hastaneye nakli sırasında İsrail güçleri, yaralılardan birini taşıyan ambulansı durdurarak arama yaptı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, son günlerde gerginliğin tırmandığı Şeyh Cerrah Mahallesi'nde çıkan olaylarda, engelli Muhammed Acluni yaralandı, Filistinli bir kadının da aldığı darbeler neticesinde kollarında morluklar oluştu.

Olayla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, çok sayıda İsrail askerinin down sendromlu olduğu anlaşılan Filistinli gencin üzerine yürüdüğü ve kollarından çekiştirdiği, engelli gencin ise korku içinde kendini savunmaya çalıştığı görülüyor.

İsrailli vekil Şeyh Cerrah'ta çadır kurmuştu

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden çıkarılma tehdidi altındaki bir Filistinli ailenin evinin önüne, buradaki sivil Yahudi işgalcileri koruma bahanesiyle çadır kurmuştu.

Ben-Gvir, sivil işgalci taraftarlarını bölgeye çağırmış, Filistinliler ise bu eyleme karşı çıkmak için gösteri yapmaya çalışmıştı.

İsrail polisi, Filistinlilere ses bombası, cop, TOMA ve atlı birliklerle müdahale etmiş, göstericilerle polis arasında arbede çıkmıştı. Olaylarda en az 20 kişi gözaltına alınmış, onlarca kişi yaralanmıştı.

İsrail'de başta Likud olmak üzere sağ ve dindar Siyonist partiler, Ben-Gvir'in çadırına gelerek destek ziyaretinde bulunmuştu.