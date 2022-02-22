Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran’dan Ukrayna’daki sorunla ilgili taraflara itidal çağrısı
[Fotoğraf: Reuters]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Ukrayna'daki durumu hassasiyetle takip ettiğini ve tüm tarafları itidale davet ettiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Hatibzade açıklamada, "Ukrayna ile ilgili durumu hassasiyetle takip ediyoruz. İran, tüm tarafları itidale davet ediyor ve gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.
İranlı sözcü, taraflara sorunu diyalog yoluyla ve barışçıl bir şekilde çözme çağrısında bulundu.
Hatibzade, açıklamasında Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına ise değinmedi.
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