Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Türk Toplumu Sanat Sergisi”, ilk olarak 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından Birleşik Krallık’ta yaşayan ve birbirlerinden haberdar olamayan sanatçıları bir araya getirebilmek, sergi açma imkanı veya cesareti olmayanlara bu imkanı sağlamak ve yüreklendirmek amacıyla organize edildi.

2021 yılında COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle çevrim içi alana taşınan sergi, Birleşik Krallığın dört bir yanında yaşayan Türk toplumu sanatçıları için daha erişilebilir bir hale getirildi ve bu şekilde uluslararası platformlarda da büyük yankı uyandırdı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk sanatçıların destek ve katkılarıyla online olarak düzenlenen sergide bir araya gelen sanatçılar ve sanatseverler sergilenen sanat eserlerini yakından inceledi.

Sanatçılara özel sergi alanı verildi

Her sanatçıya, sanatseverlerin de ziyaret edebileceği bir çevrim içi sergi alanı tahsis edildi. Ziyaretçiler, yayınlanan tüm eserlerin açıklamalarını ve sanatçıların özgeçmişlerini çevrim içi sergi alanında yakından inceleyebiliyor.

Sergide geleneksel sanatlardan, fotoğrafa, dijital sanattan kısa film projelerine kadar çok geniş bir yelpazesi olan bir çok farklı sanat dalından esere yer verildi.

Serginin açılışında, Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Sayın Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Bekir Bekir Utku Atahan, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, Londra Yunus Emre Enstitüsü müdürü Dr. Mehmet Karakuş ve jüri üyelerinden Nilay İşlek ve Nagihan Seymour söz aldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Sergi, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki güçlü ilişkinin kanıtı”

Londra Yunus Emre Enstitüsü müdürü Dr. Mehmet Karakuş açılış konuşmasında, “Sanatın farklı dallarından yüzlerce orijinal eserleri bünyesinde barındırması ve sanat camiasında yarattığı yankı ile bu geleneksel sergi,Türk sanat camiasının Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki güçlü ilişkinin en güçlü kanıtlarından biri haline geldi” dedi.

Karakuş, serginin Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumunun sanatçıları arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, onları daha geniş bir sanatsever kitle ile buluşturabilmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Ayrıca, her yeni yıl, sergi içeriğinin geliştirilerek bir önceki yıldan daha ileri seviyeye taşındığının altını çizdi.

Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Sayın Ümit Yalçın sergiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her yıl büyüyerek daha geniş kitlelere ulaşan sergiden etkilendiğini vurguladı.

Büyükelçi Yalçın ayrıca daha önce sergiye katılmayanları gelecek yıl düzenlenecek olan sergiye katılmaya teşvik etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Estetik ve sosyal açıdan dünya kültürüne katkı sağlıyor”

Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan serginin estetik ve sosyal açıdan dünya kültürüne değerli bir katkıda bulunduğunu vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, projeden çok etkilendiğini belirterek ve dünyadaki benzer projelerin hem sosyal hem de diplomatik açıdan önemini dile getirdi.

Nilay İşlek ve Nagihan Seymour'un da aralarında bulunduğu jüri üyeleri de sergi ile ilgili beğenilerini ve serginin sanat camiasını bir araya getirmedeki önemli rolünü ifade etti.

Sanatçılardan bazılarının duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri kısa konuşmalarından sonra sergiyi tanıtan kısa bir video ile sergi açılışı sona erdi.

Yunus Emre Enstitüsü, eserlerini sunarak bu sergiye katılan Birleşik Krallık'taki Türk Toplumunun tüm üyelerine ve serginin oluşturulması sürecindeki sabırlı ve titiz çalışmaları ile 60’tan fazla sanatçının 144’ün üzerinde sanat eseri arasından seçim yapan değerli jüri üyelerine teşekkür etti.

Sergi, 21 Şubat ile 21 Mart 2022 tarihleri arasında Londra Yunus Emre Enstitüsü'nün internet sitesi www.yeelondon.org.uk adresi üzerinden çevrim içi olarak ziyaret edilebilecek.



