Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, polis, müfettiş, uzman, asker, mühendis ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da başlattığı operasyon sürüyor.