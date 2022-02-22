Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da hortum elektrik tellerini kopardı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan hortum, elektrik tellerine zarar verdi.
Meteoroloji'nin sağanak uyarısı yaptığı Bodrum’da sabah saatlerinde hortum oluştu.
Yaklaşık 1 dakika süren hortum nedeniyle elektrik telleri koptu, bölgedeki 2 konteyner sürüklendi.
Hortum sonrası elektrik dağıtım şirketi çalışanları kopan tellerin onarımı için çalışma başlattı.
Sıradaki Haber
Gaziantep'te hırsızlık yapan 7 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz