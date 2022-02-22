Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay'da 26 kilometrelik bisiklet yolunun bariyerleri çalındı
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kenarındaki 26 kilometrelik bisiklet yolunun demir bariyerleri çalındı.
Dünyanın en uzun tek parça bisiklet yolu olan 2,3 metre genişliğinde, 26 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunu motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerlerin yerinden söküldüğünü fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
Her biri 1 metre uzunluğunda olan demir boru şeklindeki bariyerlerin bazı bölümlerinin çalındığı belirlendi.
Soruşturma başlatan ekipler, hırsızları yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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