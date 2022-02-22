Dünyanın en uzun tek parça bisiklet yolu olan 2,3 metre genişliğinde, 26 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunu motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerlerin yerinden söküldüğünü fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Her biri 1 metre uzunluğunda olan demir boru şeklindeki bariyerlerin bazı bölümlerinin çalındığı belirlendi.

Soruşturma başlatan ekipler, hırsızları yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



