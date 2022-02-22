Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Konya'da FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında, 4'ü ihraç edilen asker, 1'i ihraç edilen polis, 1 avukat, 3 ihraç edilen kamu görevlisi ve 8 sivil olmak üzere 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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