Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da Roma dönemine ait kabartma ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da aralarında Roma dönemine ait Eros figürlü kabartma ve sütun parçalarının da bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde S.B.'nin evinde ve eklentilerinde tarihi eser niteliğinde kalıntıların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın düzenledi.
Evdeki aramalarda 3 parça halinde Roma dönemine ait Eros figürlü kabartma, 5 sütun başlığı ve 3 adet motifli taş ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tarihi eserler, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Kaçakçılık Manisa Tarihi Eser
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