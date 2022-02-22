Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.
Antalya merkezli çalışma kapsamında İstanbul, Adana, Artvin ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çok sayıda dijital materyale ve farklı kişilere ait banka hesap kartlarına el koyan ekipler, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
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