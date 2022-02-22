Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Antalya merkezli çalışma kapsamında İstanbul, Adana, Artvin ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda dijital materyale ve farklı kişilere ait banka hesap kartlarına el koyan ekipler, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 18 şüpheliyi gözaltına aldı.