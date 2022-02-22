16 yaşında olduğu öğrenilen Y.Y.Ş, kullandığı otomobil ile Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra tatlıcı dükkanına girdi.

Sürücü Y.Y.Ş ile yanında bulunan 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilin çarptığı yaya yaralanmazken araç ile dükkanda hasar meydana geldi.

Kaza anı kameraya yansıdı.