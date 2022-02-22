Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçarken yayaya çarptı
İstanbul'da sürücüsü polisten kaçarken kontrolden çıkan otomobil, yayaya çarpmasının ardından tatlıcı dükkanına girdi.
16 yaşında olduğu öğrenilen Y.Y.Ş, kullandığı otomobil ile Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra tatlıcı dükkanına girdi.
Sürücü Y.Y.Ş ile yanında bulunan 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilin çarptığı yaya yaralanmazken araç ile dükkanda hasar meydana geldi.
Kaza anı kameraya yansıdı.
Son Haberler
- 20:44
- 20:47
- 20:15
- 19:52
- 19:57
Sıradaki Haber
Antalya'da 2 hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz