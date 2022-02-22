Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Halil Erdoğan Caddesi Adnan Menderes Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde silahını temizlemek isteyen 35 yaşındaki B.K., silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Silah sesini duyan bir yakını B.K'yı özel araçla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
B.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa
Son Haberler
- 23:32
- 23:23
- 23:23
- 23:07
- 23:35
Sıradaki Haber
Önce sattı sonra çaldı sonra yine sattı... Hırsız asansörcü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz