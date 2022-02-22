Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ortaokulda, kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü tutuklandı.
İddiaya göre 15 Şubat'ta, ilçedeki bir ortaokulda müdür M.Ş. tarafından tacize uğradığını öne süren 14 yaşındaki kız çocuğunun yakınları, bu kişiden şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan okul müdürü adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından M.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Okul müdürünün açığa alındığı ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.
Etiketler: Zonguldak
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