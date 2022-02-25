Bursa'dan aldığı yükle Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Tshulia, sıra beklememek için yetkililerden destek istedi.

Odessa kentine yakın bir ilçede yaşayan Tshulia, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkış yaptı.

Tshulia, en kısa sürede Ukrayna'ya geçip ülkesi için savaşmak istediğini söyledi.

"Evime gitmek istiyorum, ülkemin bağımsızlığı için cephede savaşacağım"

Türk yetkililerin kendisine kolaylık sağladığını belirten Ukraynalı şoför, "Kapıkule'den çıkışta Türk makamları bana yardımcı oldu. Ben eve gitmek istiyorum. Çıkış için bana destek verdiler. Teşekkür ederim" dedi.

Sergi Tshulia, Ukrayna'ya gidince ilk olarak çocuklarının Moldova'ya sığınmasını sağlayacağını ifade etti.

Asker olan eşi gibi ülkesi için mücadele edeceğini dile getiren Tshulia:

"Cepheye gönüllü olarak gideceğim ve Ukrayna'nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için savaşacağım. Eşim askeri personel. O şu anda görevde. Çocuklarım dedesinin yanında. Oradaki durum oldukça kritik ve kötü. Odessa'da patlamalar duyuluyor. Güney bölgelerde de çatışmaların devam ettiğini öğrendim. Bir an önce Ukrayna'ya ulaşmak istiyorum. En kısa sürede ülkeme dönüp görevime başlamak istiyorum."