Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da aranan 55 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Antalya'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
42 ekip ve 106 personelle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kasten yaralama, hırsızlık, yağma, cinsel saldırı, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak, silahla tehdit ve hakaret gibi suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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