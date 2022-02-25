Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 18:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otobüsteki 2 yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis'te şehirler arası yolcu otobüsündeki iki kişinin midesinde 1 kilo 96 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde, Van-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünde bulunan iki şüphelinin vücutlarında uyuşturucu taşıdıkları bilgisi üzerine otobüs durduruldu.
Yolcuların çekilen tomografi ve röntgen görüntülerinde mide ve bağırsaklarında yabancı cisim olduğu tespit edildi.
Gerçekleştirilen operasyonla iki şüphelinin midesindeki 176 kapsülde 1 kilo 96 gram uyuşturucu ele geçirildi.
iki şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bitlis İstanbul Narkotik Uyuşturucu Van
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