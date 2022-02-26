Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Murat Dirlik'in kullandığı otomobil, Osmaniye-Ceyhan kara yolunun 20. kilometresinde, Burhan Demir idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücü Dirlik olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dirlik'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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