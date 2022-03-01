Bostancı Sahili'nde iş insanı Halil İbrahim Ünver'in hayatını kaybettiği helikopter kazasından yaralı kurtulan pilot İsmet Özgür'ün "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık İsmet Özgür ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden iş insanı Ünver'in kızı Selin Ünver de hazır bulundu.

"Ünver'in tek motorlu helikopter kullanma konusunda tecrübesi vardı"

Sanık İsmet Özgür savunmasında, 24 yıl silahlı kuvvetlerde pilot olarak görev yaptığını, emekli olduktan sonra 2010'dan itibaren Halil İbrahim Ünver'in yanında pilot olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Sanık Özgür, helikopterin kaza tarihinden 14 ay önce ikinci el olarak Yunanistan'dan satın alındığını belirterek, "Alınan helikopter 2 motorluydu. Ben de bu helikopteri kullanma konusunda kaza tarihinden yaklaşık iki buçuk ay kadar öncesinde eğitimlerimi tamamlamış, sertifika ve lisansımı almıştım. Halil İbrahim Ünver de helikopteri kullanabilmek için lisans almaya çalışıyordu. Ancak kendisinin tek motorlu helikopterleri kullanma konusunda yeteneği, tecrübesi ve pilotluk deneyimi vardı" dedi.

Kaza günü helikopteri kendisinin kullandığını anlatan Özgür, iki motorlu helikopterlerin ticari uçuşlarda sevk ve idaresinin iki kaptan tarafından gerçekleştirildiğini, özel uçuşlarda ise tek pilotla yapılabileceğini anlattı.

Özgür, olay günü helikopterin sol tarafından oturduğunu ve hakimiyetin kendisinde olduğunu dile getirdi.

"Kaza anında meteorolojik anlamda olumsuz bir durum yoktu"

Helikopterin kazadan önce satılmasının planlandığını belirten Özgür, son uçuşları olması nedeniyle pilot tecrübesi bulunduğu için helikopterin sevk ve idaresini, isteği üzerine Ünver'e bıraktığını anlattı.

Ünver'in yaklaşık 1-2 dakika kadar helikopteri kullandığını, emniyet kemerlerinin bağlı olduğunu, bu sürede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Özgür, kaza anında meteorolojik anlamda da olumsuz bir durum olmadığını, Halil İbrahim Ünver'in de hava durumu kötü olduğunda helikoptere binmeyi tercih etmediğini söyledi.

Özgür, sefer başlamadan önce hava durumunun kötü olduğunu ancak sonra düzeldiğini belirtti:

"Ben yüzlerce pilot yetiştirmiş, 3 Cumhurbaşkanı uçurmuş bir insanım. 9 bin saat uçmuş bir insanım. Hiç duymadığım 'çaaav' diye bir ses duydum. Bu sesten sonra helikopterde bulunan kayıt cihazları devre dışı kaldı. Sonra helikopter düşüşe geçmiş. Ben bundan sonrasını hatırlamıyorum. Motorlar çalışıyordu. Yıldırım mı çarptı, yoksa hava muhalefetinden mi, bastırıcı hava akımından mı kaynaklı bizi yerin dibine mi çarptı bilmiyorum. Helikopterin düşüş nedenini tam olarak bilemiyorum."

Hakimin yargılama sonucunda herhangi bir ceza alması durumunda ertelenmesini isteyip istemediğini sorduğu sanık Özgür, "Ben neden ceza alabilirim? Ben ölümden döndüm" şeklinde yanıt verdi.

Halil İbrahim Ünver'in kızı şikayetçi olmadı

İş insanı Ünver'in kızı Selin Ünver ise yaşanan olaydan sonra babasını kaybettiğini, olayın kaza olduğunu düşündüğünü ve sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Hakim, dosyaya ulaşan raporun içeriğinde yolcunun helikopteri kullandığına dair tespitin yapıldığını belirtti.

Bunun üzerine söz alan sanık Özgür, yolcu olarak bahsedilen kişinin helikopterin sahibi ve pilot tecrübesinin olduğunu, kaza anında helikopteri kumanda etmesi şeklinde bir durumun bulunmadığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki raporda kazanın insan hatasından kaynaklanmış olabileceğine dair tespitler bulunduğunu belirterek, dosyasının helikopter kazasına ilişkin uzmanlığı bulunan bilirkişi heyetine verilerek sanığın kusur durumunun tespit edilmesini kararlaştırdı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.